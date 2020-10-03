"Заря для меня как второй родной дом. Я два года поиграл за них. Конечно, с радостью к ним вернулся бы. Но лет через восемь, не раньше", – подчеркнул Михайличенко в интервью журналу Футбол.

Михайличенко мог вернуться в Динамо – игрок объяснил, почему трансфер сорвался

Напомним, Богдан присоединился к Андерлехту летом этого года за 1,5 млн евро. Защитник уже провел 6 матчей в составе бельгийского клуба, записав в свой актив гол.

Добавим, что Михайличенко в текущем сезоне дебютировал в составе сборной Украины, отметившись ассистом в матче со Швейцарией в Лиге наций.

"Доведеться їхати в Росію": іспанські ЗМІ оцінили шанси Динамо і Шахтаря у Лізі чемпіонів