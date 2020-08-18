Михайличенко попал в две символические сборные после своего дебюта за Андерлехт с голом-красавцем

Украинский защитник Андерлехта Богдан Михайличенко получил прекрасные отзывы за свою дебютную игру в чемпионате Бельгии.

Михайличенко вышел в стартовом составе на поединок 2-го тура Лиги Жупиле против Сент-Трюйдена (3:1) и сумел забить роскошный гол. Сразу два бельгийских издания включили украинца в символическую сборную тура.

Михайличенко голом-шедевром дебютировал за Андерлехт

"Михайличенко стал открытием Андерлехта, включая его красивый гол", – пишет Voetbal Krant.

"Болельщики Андерлехта впервые увидели Михайличенко в действии в воскресенье. Парень с чрезвычайно сложной фамилией выдал хороший проход и блестящее завершение. Неплохо для левого защитника", – считает Voetbal Primeur.

Напомним, Михайличенко является воспитанником киевского Динамо. Летом прошлого года защитник стал полноценным игроком Зари в рамках части трансфера Александра Караваева. Недавно Андерлехт заплатил за украинца около 1,5 млн евро (по данным Transfermarkt), а Богдан подписал контракт на 4 сезона.

Компани официально стал наставником Андерлехта – бельгиец завершил карьеру игрока и будет тренировать Михайличенко