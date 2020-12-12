В премьерном матче 16-го тура бельгийского первенства Андерлехт на своем поле сумел переиграть Генк. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Лига Жупиле, 16-й тур

Андерлехт – Генк – 1:0

Гол: Нмеча, 57 (пен.)

Брюгге не настроен выкупать Соболя

Первый тайм прошел при игровом преимуществе хозяев, однако подопечным Венсана Компани никак не удавалось распечатать ворота Генка. После перерыва Андерлехт заработал право на пенальти: Дэниэл Муньос в своей штрафной завалил Лукаса Нмечу и сам пострадавший взялся исполнять одиннадцатиметровый.

Австралийский голкипер Генка Дэнни Вукович угадал направление мяча, однако замешкался и сфера юркнула под ним. Украинский защитник Богдан Михайлинченко провел на поле весь матч и на 69-й минуте "отличился" желтой карточкой за подножку сопернику.

Победа принесла Андерлехту 26 очков и подняла сразу на четвертую строчку турнирной таблицы, Генк с 31 пунктом остался лидером первенства.

Реал на шляху Атлетіко до титулу, доленосне дербі Манчестера, надії на камбек Ярмоленка та Маліновського – анонс вікенду