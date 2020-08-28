Остенде принимал Андерлехт в рамках 4-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет на Футбол 24.

Чемпионат Бельгии, 4-й тур

Остенде – Андерлехт – 2:2

Голы: Хайс, 11 Гуйе, 34 – Требель, 35, Тау, 54

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Хозяева шокировали именитого соперника голом уже на 11-й минуте, а вскоре удвоили преимущество. Еще до перерыва игроки Андерлехта сумели отквитать один мяч.

Во втором тайме гости завладели тотальным преимуществом и сравняли счет. Несмотря на попытки обоих соперников, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Украинский защитник Андерлехта Богдан Михайличенко провел на поле весь матч, но результативными действиями не отличался. После 4-х туров Остенде расположился на 16-й строчке, Андерлехт – 5-й.

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