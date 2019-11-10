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Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

19:56 362 Читати українською
Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко
Алексей Михайличенко / Сайт Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал поражение в матче 14 тура УПЛ против Шахтера (0:1).

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

"Нам нужно было отыгрываться, сильнее играть в атаке и бороться за результат до конца. Заменил Миколенко не из-за желтой карточки. Виталий получил травму. Две наши замены были вынужденными.

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Шансы на чемпионство? На такой стандартный вопрос будет стандартный ответ. Пока есть шансы, мы будем бороться. Почему нет? Сегодняшняя игра была немного больше, чем просто игрой за три очка. Поединки Динамо с Шахтером – это другая категория матчей", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо отстает от Шахтера на 13 очков после 14 туров. Также киевляне уступили вторую строчку чемпионата луганской Заре, у которой на один пункт больше.

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