Лига Жупиле, 33 тур

Андерлехт – Брюгге – 2:1

Голы: Нмеча, 72, Локонга, 76 – Ланг, 53

Михайличенко и Соболь вышли в старте своих команд на привычной позиции левого защитника. Брюгге уверенно начал матч и даже мог выйти вперед на 13 минуте, однако гол Вормера отменили из-за офсайда.

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Все самые интересные события произошли после перерыва. Ланг в роскошном проходе таки открыл счет за гостей, и это был последний успех лидера чемпионата. Андерлехт ответил двойным ударом за 4 минуты – постарались Нмеча и Локонга. Украинцы оставались на поле до финального свистка, но результативными действиями не отметились (Соболь попал в протокол "благодаря" желтой карточке).

До завершения регулярной части остался всего один тур. Брюгге даже после поражения уверенно удерживает лидерство (17 очков отрыва), а команда Михайличенко в "группе чемпионов" будет бороться за второе место с Антверпеном и Генком.

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