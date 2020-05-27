Михайличенко отказался оценивать готовность Динамо к матчу с Шахтером

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко рассказал об уровне готовности команды к рестарту чемпионата.

"Его оценить можно будет только после первого официального матча. Оценивать пока нет никакого смысла, и ничего – ведь сегодня был необычный спарринг в формате два тайма по тридцать минут. Мы благодарны Олимпику за то, что они пошли нам навстречу, ведь у них игра уже в субботу, и мы смогли провести матч по крайней мере в таком формате.

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Спарринги очень важны, тренировки – тренировками, а игр сейчас, конечно же, не хватает. Мы знаем, что такое игровой ритм, игровая практика, поэтому начало, думаю, будет очень тяжелым для всех команд. Переходить от тренировок до официальных игр всегда трудно, даже после обычной предсезонной подготовки, а в этой ситуации тем более. Но мы будем стараться как можно быстрее выйти из этой ситуации", – цитирует Михайличенко пресс-служба Динамо.

К слову, это уже второй спарринг киевлян после выхода из карантина, в предыдущем матче команда Алексея Михайличенко сыграла вничью с Колосом (0:0). Уже 31 мая Динамо проведет матч 24-го тура УПЛ против Шахтера.

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