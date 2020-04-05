Михайличенко отдает предпочтение российским классикам – литературный топ от тренера Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко также считает, что карантин – это хорошее время для открытия литературных горизонтов.

"Очень люблю историческую литературу. Меня поразили работы Эдварда Резерфорда, его серия исторических романов "Лондон", "Париж ", "Нью-Йорк". Из классической литературы отмечу Льва Толстого, Антона Чехова, а сейчас читаю произведение Теодора Драйзера "Гений".

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Что касается фильмов, то, с учетом того, какие события сейчас происходят, отдаю предпочтение легким фильмам, связанным с комедийной тематикой", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Напомним, из-за пандемии в Украине приостановлены все спортивные соревнования на неопределенный срок.

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