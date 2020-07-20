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Михайличенко останется тренером Динамо, – СМИ

20 июля 08:48 - Читати українською
Михайличенко останется тренером Динамо, – СМИ
Алексей Михайличенко / фото: ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко останется на своем посту несмотря на провальный сезон.

54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько
 
54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько

Динамо не собирается увольнять Михайличенко несмотря на неудачный сезон, утверждает телеграмм канал Динамо Киев Inside.

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Отмечается, что решение принимали братья Суркисы, а дальнейшая судьба Михайличенко зависит от Лиги чемпионов – в случае невыхода в групповой этап киевлян ожидает неизбежная смена тренера.

Напомним, что Динамо уступило Колоса (2:0) и чудом не потеряло вторую позицию из-за ничьей между Зарей и Десной.

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Алексей Михайличенко Игорь Суркис Колос - Динамо Киев
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