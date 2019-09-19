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Михайличенко одержал первую победу во главе Динамо

22:29 97 Читати українською
Михайличенко одержал первую победу во главе Динамо
Динамо победило Мальме

Динамо победило Мальме (1:0) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Алексей Михайличенко впервые выиграл в роли главного тренера "бело-синих".

84’ Виталий Буяльский
 
84’ Виталий Буяльский

Три очка киевлянам принес Виталий Буяльский, который забил единственный гол в отчетном матче на 84-й минуте.

Динамо – Мальме – 1:0 – видео гола и обзор матча

Заметим, что это первая победа Динамо в официальном матче после назначения Алексея Михайличенко на пост главного тренера.

До поединка против Мальме команда дважды сыграла вничью (против Олимпика и Зари), и однажды проиграла (Десне), а также разгромила второлиговый Кристалл в товарищеском матче.

Динамо выстрадало победу над Мальме благодаря голу Буяльского

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Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Мальме Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко
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