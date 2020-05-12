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Михайличенко очертил позицию Динамо по завершению сезона УПЛ

17:12 46 Читати українською
Михайличенко очертил позицию Динамо по завершению сезона УПЛ
Алексей Михайличенко / Фото ФК Динамо

Наставник Динамо Алексей Михайличенко убежден, что клубам УПЛ нужно садиться за стол переговоров.

"Как главный тренер, я приму любое решение относительно дат и места проведения поединков.

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Возможно, для нас было бы оптимально доиграть сезон в Киеве. Но у других клубов может быть другое мнение, необходимо находить общее решение. В сложившейся ситуации очень важно прислушиваться друг к другу и найти вариант, который бы подошел всем командам", – цитирует Михайличенко официальный сайт киевлян.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Динамо расположилось на третьей строчке, уступая Заре по дополнительным показателям.

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Теги
коронавирус Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко УПЛ
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