Михайличенко очертил позицию Динамо по завершению сезона УПЛ

Наставник Динамо Алексей Михайличенко убежден, что клубам УПЛ нужно садиться за стол переговоров.

"Как главный тренер, я приму любое решение относительно дат и места проведения поединков.

УЕФА готовит революционный план для еврокубков – Динамо и Заря рискуют пролететь мимо квалификации Лиги чемпионов

Возможно, для нас было бы оптимально доиграть сезон в Киеве. Но у других клубов может быть другое мнение, необходимо находить общее решение. В сложившейся ситуации очень важно прислушиваться друг к другу и найти вариант, который бы подошел всем командам", – цитирует Михайличенко официальный сайт киевлян.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Динамо расположилось на третьей строчке, уступая Заре по дополнительным показателям.

"Михайличенка знаю як людину": Заховайло – про вади Динамо, інтерес до Циганкова і українців у Чехії