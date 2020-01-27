Михайличенко оценил действия Каргбо и Соля в матче против Динамо Брест

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал выступление форвардов Франа Соля и Ибрагима Каргбо в товарищеском матче против Динамо Брест.

"Ибра, если можно так сказать, еще присматривается. Это была первая игра, когда мы смогли его использовать на позиции центрального форварда. Предполагаем, что здесь он будет играть и дальше, но раньше ситуация диктовала условия, когда ему нужно было сыграть с краю.

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На фланге ему уже приходилось действовать, и мы об этом знали. Ему еще необходимо привыкнуть к партнерам, работе и требованиям. Видно, что Ибра очень старается, сегодня у него было несколько хороших моментов, в которых он хорошо открывался и удачно цеплялся за мяч. В целом, думаю, он на правильном пути.

Что касается Франа Соля, ему чего-то немного не хватает, и это было видно сегодня, когда у него было несколько моментов, в которых он сам мог забить. Но он также работает, старается, и активно участвует в командной игре. Ждем от него тоже результативности", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне разгромили Динамо Брест со счетом 3:0. Еще один форвард "бело-синих", Назарий Русин, пропускал спарринг из-за незначительных проблем со здоровьем.

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