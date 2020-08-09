Михайличенко объяснил, почему не смог закрепиться в родном Динамо

"Я дебютировал за Динамо в 2015 году, когда командой руководил Сергей Ребров. Я тогда очень волновался, несмотря на то, что под руководством этого наставника я много тренировался с первой командой. Мне очень помогло в плане психологии то, что мы тогда выиграли у Зари в кубковом поединке.

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Почему не закрепился в Динамо? Этому есть много объяснений. В Динамо собраны сильные футболисты. Конкуренция в коллективе очень серьезная. К тому же, меня подкосили частые травмы. Впрочем, для меня это был очень важный период. Я многому научился, особенно у динамовских легионеров. Мне помогал Антунеш, Мораес всегда был рядом... Просто тогда так сошлись звезды. Но я не жалею, что после Динамо я поиграл в Стали, а затем в Заре.

Мне было трудно себя проявить с лучшей стороны, когда я после Стали вернулся в Динамо Александра Хацкевича. Я был после травмы, беспокоился за колено, а показывать все лучшее нужно было сразу. А личный звонок от Юрия Вернидуба вселил в меня уверенность. В коллективе, в который я попал, все было по-другому..." – признался Михайличенко в комментарии meta-ratings.

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