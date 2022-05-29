"Говорить о его трансфере в Торино сейчас очень рано. Если он перейдет, я пожелаю ему, чтобы он не потерялся и показал все, на что способен.

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Если тебя покупают, то за определенные качества и их нужно обязательно показывать и совершенствовать. Легко не будет 100%, но если тебя приглашают, то в тебя верят и ты вынужден показать, что имеешь на это право.

Должен быть характер, потому что талантливых футболистов много, очень много. Талант – это качество, которое нужно постоянно доказывать, не только болельщикам, тренерам, партнерам, а в первую очередь себе, что ты лучший, вынужден выиграть и играть", – сказал Михайличенко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, СМИ активно сватают Довбика в Торино. Конкуренцию "гранатовым" может составить Болонья, которая готова поборотся за форварда с "быками".

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