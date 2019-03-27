Михайличенко: Не согласен с тем, что в сборную покупают футболистов, как в клуб

Экс-тренер сборной Украины Алексей Михайличенко прокомментировал натурализацию форварда Шахтера Жуниора Мораеса.

"Я не приветствовал натурализацию еще тогда, когда был тренером. Одно дело, бывший футболист Металлиста Эдмар. Человек переехал в Украину, женился и создал семью в Украине.

Федерация футбола Люксембурга подала официальную жалобу в УЕФА относительно правомерности натурализации Мораеса Украиной

А когда в национальную сборную, такое впечатление, что покупают футболиста, как в клуб, – я не согласен с этим. Игра за национальную сборную и за клуб – вещи совершенно разные", – сказал Михайличенко.

Напомним, Жуниор Мораес получил украинское гражданство накануне старта отбора на Евро-2020. Экс-бразилец успел сыграть против Порртугалии и Люксембурга. Футбольные фередарации этих стран считают, что натурализация была неправомерной и подали соответствующие жалобы в ФИФА и УЕФА.

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