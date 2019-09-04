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Михайличенко не рассчитывает на Попова, Шапаренко и Цитаишвили, – Цыганык

21:05 377 Читати українською
Михайличенко не рассчитывает на Попова, Шапаренко и Цитаишвили, – Цыганык
Чемпионы мира – Денис Попов и Георгий Цитаишвили / Фото УАФ

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык поделился информацией о кадровой ситуации в Динамо после прихода на пост наставника киевлян Алексея Михайличенко.

"Мне вообще непонятна судьба молодых футболистов Динамо: Попова, Шапаренко и Цитаишвили. Насколько мне известно, новый главный тренер Динамо на них сейчас не очень рассчитывает. Он сказал, что у него нет времени воспитывать их. Они должны набираться опыта через дубль.

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Тренер рассчитывает на футболистов, которые могут давать мгновенный результат. В этой ситуации можно понять и наставника, и футболистов", – сказал Цыганык в эфире программы Цыганык Live.

Напомним, Михайличенко провел уже 2 матча УПЛ на посту наставника киевлян и в обоих поединках была зафиксирована ничья (с Олимпиком и Зарей).

Попов и Цитаишвили летом стали чемпионами мира в составе сборной Украины U-20.

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Денис Попов Денис Попов Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Киев Динамо Киев Игорь Цыганык Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили
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