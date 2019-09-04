Михайличенко не рассчитывает на Попова, Шапаренко и Цитаишвили, – Цыганык

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык поделился информацией о кадровой ситуации в Динамо после прихода на пост наставника киевлян Алексея Михайличенко.

"Мне вообще непонятна судьба молодых футболистов Динамо: Попова, Шапаренко и Цитаишвили. Насколько мне известно, новый главный тренер Динамо на них сейчас не очень рассчитывает. Он сказал, что у него нет времени воспитывать их. Они должны набираться опыта через дубль.

Михайличенко в Динамо: усі переваги та ризики

Тренер рассчитывает на футболистов, которые могут давать мгновенный результат. В этой ситуации можно понять и наставника, и футболистов", – сказал Цыганык в эфире программы Цыганык Live.

Напомним, Михайличенко провел уже 2 матча УПЛ на посту наставника киевлян и в обоих поединках была зафиксирована ничья (с Олимпиком и Зарей).

Попов и Цитаишвили летом стали чемпионами мира в составе сборной Украины U-20.

В топ-10 лучших игроков ЧМ-2019 U-20 – 4 украинца. Чемпионская сборная Петракова подхватила тренд Франции