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Михайличенко не попал в заявку Андерлехта в стартовом матче сезона

19:50 - Читати українською
Михайличенко не попал в заявку Андерлехта в стартовом матче сезона
Богдан Михайличенко / ФК Андерлехт

Защитник Андерлехта Богдан Михайличенко не сможет дебютировать в составе новой команды.

Михайличенко не поможет своей новой команде в стартовом матче чемпионата Бельгии, сообщает официальный твиттер Андерлехта.

Заря выгодно продала Михайличенко Андерлехту – известна сумма трансфера украинского легионера

Отметим, что информация о травме не поступала, поэтому, скорее всего, украинец отложил свой официальный дебют из-за решения тренера. Первым соперником Андерлехта в новом сезоне стал Мехелен.

Напомним, экс-защитник Зари недавно стал игроком Андерлехта и заключил контракт на 4 года. Бельгийский клуб заплатил за украинца 1,5 млн евро.

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Теги
Андерлехт Андерлехт Бельгия Богдан Богдан Михайличенко Украинцы за рубежом
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