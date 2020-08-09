Михайличенко не попал в заявку Андерлехта в стартовом матче сезона

Михайличенко не поможет своей новой команде в стартовом матче чемпионата Бельгии, сообщает официальный твиттер Андерлехта.
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Отметим, что информация о травме не поступала, поэтому, скорее всего, украинец отложил свой официальный дебют из-за решения тренера. Первым соперником Андерлехта в новом сезоне стал Мехелен.
Напомним, экс-защитник Зари недавно стал игроком Андерлехта и заключил контракт на 4 года. Бельгийский клуб заплатил за украинца 1,5 млн евро.
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