Михайличенко не попал в заявку Андерлехта в стартовом матче сезона

Защитник Андерлехта Богдан Михайличенко не сможет дебютировать в составе новой команды.

Михайличенко не поможет своей новой команде в стартовом матче чемпионата Бельгии, сообщает официальный твиттер Андерлехта.

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Отметим, что информация о травме не поступала, поэтому, скорее всего, украинец отложил свой официальный дебют из-за решения тренера. Первым соперником Андерлехта в новом сезоне стал Мехелен.

Напомним, экс-защитник Зари недавно стал игроком Андерлехта и заключил контракт на 4 года. Бельгийский клуб заплатил за украинца 1,5 млн евро.

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