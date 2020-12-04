Команда защитника сборной Украины Богдана Михайличенко не сумела удержать победу над одним из аутсайдеров бельгийского первенства. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Лига Жупиле, 15-й тур

Зюлте-Варегем – Андерлехт – 2:2

Голы: Сек, 8, Бруно, 76 – Нмеча, 42, Локонга, 65

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Андерлехт умудрился пропустить уже в начале матча – сенегальский полузащитник хозяев Ибрагима Сек удачно откликнулся на навес и головой направил мяч в сетку ворот. Гости перехватили инициативу и еще до перерыва сумели сравнять – немецкий форвард Андерлехта Лукас Нмеча, получив длинную передачу из центра поля, прошел по правому флангу и, выйдя один на один с голкипером, пробил в дальний угол ворот.

В середине второго тайма Альберт Локонга прорвался по центру к штрафной соперника и мощным ударом прошил Луиса Бостина. Однако удержать победу гостям не удалось – Джанни Бруно с линии вратарской пробил прямо в угол ворот. Украинский защитник Андерлехта Богдан Михайличенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок.

Ничья принесла Андерлехту 23 очка и оставила подопечных Венсана Компани на седьмой строчку турнирной таблицы.

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