"Вернуться в Динамо и что-то доказывать? Не знаю. Жизнь покажет. Сейчас я в Андерлехте и приложу максимум усилий, чтобы здесь остаться и с этой командой что-то выиграть. Но может всякое случиться. Возможно, я и раньше вернусь в Украину, а возможно и не вернусь. Не хочу загадывать. Я сейчас нахожусь в топ-команде. Надо сделать все, чтобы здесь остаться, и с этой командой выиграть чемпионат, Кубок. Это главная задача.

"Динамо меня, можно сказать, выбросило на улицу": Яремчук не исключает трансфера в Шахтер

Какая может быть обида на Динамо? Меня и Ребров брал на сборы, я хорошо проявлял себя. Но из-за травм не получилось зацепиться и остаться. Затем пришел Хацкевич и просто не увидел во мне перспективу или еще что-то. Никаких проблем, я уехал в аренду, и там доказывал, что я чего-то стою, что у меня есть перспективы. Зависит от тренера. Если бы Хацкевич видел во мне футболиста и рассчитывал на меня, то я бы остался и играл бы там. Это футбол. Лишь 23 футболиста могут быть в команде. Возможен ли переход в Шахтер? Не знаю, трудный вопрос. Не знаю даже... Возможно", – резюмировал Михайличенко в интервью Football Hub.

Добавим, что защитник 6 лет провел в структуре Динамо, но за первую команду наиграл только 2 матча. Настоящий прорыв состоялся в Заре, из которой Богдан получил вызов в сборную Украины и приглашение от Андерлехта.

Як Динамо підсилитися і зекономити, або Два лідери Зорі можуть вирішити проблеми Луческу