"Михайличенко не читал прессу в течение месяца", – Денисов рассказал о психологическом факторе успеха наставника Динамо

Ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов рассказал, что именно помогло главному тренеру киевского Динамо преодолеть психологический кризис и выйти победителем из сложной ситуации после его первых матчей на тренерском мостике киевлян.

"Все мы видели, как не выдержали нервы Михайличенко... Это был настолько радостный момент для болельщиков Динамо, я имею в виду забитый гол, и в то же время недостаток сил главного тренера сдержать свои эмоции на 84-й минуте.

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Слезы Алексея Михайличенко выглядели как нервный срыв, как выход накопившейся усталости. Что он пережил с момента, как возглавил Динамо можно только догадываться. Знаю точно из достоверных источников, что единственное, что помогло Михайличенко выдержать этот психологический пресс в течение более чем месяца, это то, что он ничего не смотрел и не читал, что о нем говорят или пишут в прессе", – рассказал Денисов в программе "Великий футбол".

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