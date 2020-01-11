Михайличенко: Надеемся, что Русин сможет стать основным нападающим Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился ожиданиями от возвращения нападающего Назария Русина в киевскую команду.

"Молодые игроки должны продемонстрировать свой уровень, навыки и желание. Тогда будет высокая конкуренция, от которой многое зависит. Мы продублировали каждую позицию, хотя при этом есть определенные нюансы с травмированными – в частности, тот же Попов, надеемся, вскоре должен вернуться в общую группу. Также пригласили молодых ребят, которые могут составить конкуренцию, и вернули из аренды Русина – надеемся, он сможет стать основным нападающим.

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Кроме того, будем просматривать Каргбо, которого пригласили в прошлом году, но он не имел права играть за нас. Поэтому берем его на сбор и возлагаем на него надежды. Надеемся, что у нас на каждой позиции будет достойная конкуренция, которая позволит нам играть лучше", – цитирует Михайличенко официальный сайт "бело-синих".

Напомним, после первой части сезона киевский клуб досрочно вернул Русина из аренды в Заре. В текущем сезоне 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 14 матчах в УПЛ.

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