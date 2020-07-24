Михайличенко может вернуться на должность спортивного директора Динамо

"Михайличенко предложено вернуться на должность спортдира Динамо. Его преемник на тренерской скамье Луческу к моменту знакомства с командой не будет выдвигать требований относительно значительного усиления и собирается увидеть в действии всех имеющихся игроков на контракте", – написал Бурбас на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, Михайличенко работал в киевском клубе на должности спортивного директора с 2013 по 2019 годы, после чего стал главным тренером Динамо. Накануне он вместе с тренерским штабом был отправлен в отставку – новым тренером стал румын Мирча Луческу.

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