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Михайличенко может вернуться на должность спортивного директора Динамо

24 июля 22:28 - Читати українською
Михайличенко может вернуться на должность спортивного директора Динамо
Алексей Михайличенко / Фото из открытых источников

Журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас поделился инсайдом относительно возможного будущего экс-тренера Динамо Алексей Михайличенко в киевском клубе.

"Михайличенко предложено вернуться на должность спортдира Динамо. Его преемник на тренерской скамье Луческу к моменту знакомства с командой не будет выдвигать требований относительно значительного усиления и собирается увидеть в действии всех имеющихся игроков на контракте", – написал Бурбас на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, Михайличенко работал в киевском клубе на должности спортивного директора с 2013 по 2019 годы, после чего стал главным тренером Динамо. Накануне он вместе с тренерским штабом был отправлен в отставку – новым тренером стал румын Мирча Луческу.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Алексей Алексей Михайличенко Игорь Бурбас
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