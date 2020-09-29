"Виктор Скрипник говорил об интересе Вердера. Убеждал, что устроит в Вердер, чтобы я остался в Заре. Но официального предложения от Вердера не было. А вот хорошее предложение от Андерлехта поступила, и от такого нельзя отказываться, если хочешь поиграть в Европе. Был вариант с Рейнджерс, но Андерлехт оказался настойчивым.

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По поводу Шахтера тоже ходили слухи, но без конкретики. У меня был вариант и в киевское Динамо вернуться. Почему не вернулся? Клубы не договорились. Динамо вело переговоры с Зарей, но что-то не сложилось", – поделился Михайличенко в интервью журналу Футбол.

Напомним, Богдан присоединился к Андерлехта летом этого года за 1,5 млн евро. Защитник уже провел 6 матчей в составе бельгийского клуба, записав в свой актив гол.

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