Андерлехт принимал Левен в рамках 9-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Чемпионат Бельгии, 9-й тур

Андерлехт – Левен – 2:2

Голы: Версхарен, 38, Тау, 45 – Дюпле, 53, Мартинес, 84

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Хозяева прогнозируемо открыли счет в первом тайме, а через несколько минут украинский защитник Богдан Михайличенко выполнил точный навес на своего партнера и помог удвоить преимущество Андерлехта.

Гандикап в два мяча расслабил команду украинца, и во втором тайме игроки Левена сумели отквитать два мяча и вырвать ничью в поединке.

После 9-ти туров местного чемпионата Андерлехт расположился на 9-й строчке с 14 очками, Левен – 7-й.

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Ассист Михайличенко: