Михайличенко: Из Зари легче перейти в Европу, чем из Динамо

Защитник Зари Богдан Михайличенко рассказал, почему решил подписать полноценный контракт с луганской командой.

"Меня набрал агент и сказал, что Караваев перейдет в Динамо, можем так сделать, и Динамо хочет, чтобы я перешел в Зарю. Я тогда уже понимал, что в 22-23 года мне будет трудно куда-то перейти из Динамо. Опять будет аренда, аренда. Аренда – это совсем другое, чем когда у тебя полноценный контракт с клубом.

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Я понимал, что если буду себя проявлять, то Заря меня продаст, я буду двигаться дальше. Из Зари легче перейти в Европу, чем из Динамо. Если я зарекомендую себя и будет какое-то хорошее предложение, клуб не будет ждать, сразу меня отпустит, продаст, и я буду развиваться дальше.

Я хочу играть и прогрессировать. А в Динамо уже есть хороший молодой левый защитник, игрок сборной, хорошо себя проявляет (Виталий Миколенко – прим.). Я быть вторым не хочу, не хочу под кем-то сидеть", – сказал Михайличенко в эфире YouTube-канала Трендец.

К слову, Богдан является воспитанником киевского Динамо, но за первую команду киевлян не сыграл ни одного матча. Летом 2018 он перешел в Зарю на правах аренды, а через год стал полноценным игроком луганчан.

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