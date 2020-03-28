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Михайличенко и Рябоконь признаны лучшим игроком и тренером марта в УПЛ

15:33 13 Читати українською
Михайличенко и Рябоконь признаны лучшим игроком и тренером марта в УПЛ
Богдан Михайличенко / фото из открытых источников

Украинская Премьер-Лига выбрала лучшего игрока и тренера по итогам марта.

Защитник Зари Богдан Михайличенко признан лучшим игроком марта, а наставник Десны Александр Рябоконь – лучшим тренером, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Михайличенко набрал 37% голосов. Он опередил Александра Филиппова (34%) и Мораеса с Тайсоном (по 10%).

В голосовании за лучшего тренера Рябоконь набрал 54% голосов, опередив Виктора Скрипника (39%), Алексея Михайличенко (4%) и Владимира Шарана (3%).

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УПЛ Лучший игрок месяца в УПЛ Александр Рябоконь Александр Рябоконь Богдан Михайличенко Богдан Михайличенко
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