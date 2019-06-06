Михайличенко и Леднев вернутся с Зари в Динамо в декабре

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал об арендованных у киевлян футболистов.

"На сегодняшний момент с аренды возвращается Александр Тымчик. У него закончилось арендное соглашение с луганской Зарей. Михайличенко и Леднев остаются до декабря в аренде", – цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

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Напомним, Богдан Леднев и Богдан Михайличенко принадлежат киевскому клубу, но выступают на правах аренды за луганскую Зарю.

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В текущем сезоне оба футболиста сыграли по 28 поединков за луганчан во всех туурнирах, атакующий хавбек Леднев забил 3 гола и отдал 2 ассиста.