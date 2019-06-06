toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА - СЕРБИЯ НИДЕРЛАНДЫ - АНГЛИЯ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ТРАНСФЕРЫ

Михайличенко и Леднев вернутся с Зари в Динамо в декабре

22:57 8 Читати українською
Михайличенко и Леднев вернутся с Зари в Динамо в декабре
Богдан Леднев / Соцсети

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал об арендованных у киевлян футболистов.

"На сегодняшний момент с аренды возвращается Александр Тымчик. У него закончилось арендное соглашение с луганской Зарей. Михайличенко и Леднев остаются до декабря в аренде", – цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

Тымчик вернется в Динамо и будет конкурировать за место в основном составе

Напомним, Богдан Леднев и Богдан Михайличенко принадлежат киевскому клубу, но выступают на правах аренды за луганскую Зарю.

Хацкевич: Цель Динамо неизменна – вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины

В текущем сезоне оба футболиста сыграли по 28 поединков за луганчан во всех туурнирах, атакующий хавбек Леднев забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

blog_ava
Малиновский назвал лучшего молодого украинского игрока
11:31
761
Теги
Александр Хацкевич Александр Хацкевич Богдан Леднев Богдан Леднев Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Богдан Михайличенко Богдан Михайличенко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо официально продлило контракт с Хацкевичем
    Україна — 18:40611 Динамо официально продлило контракт с Хацкевичем
17
час
:
11
мин
Колумбия U-20
16:30
Украина U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук