"Украинский день" в Бельгии ознаменовался проходом в следующий раунд соревнований еще двух команд с нашими легионерами на борту. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Кубок Бельгии, 1/16 финала

Локерен-Темсе – Сент-Трюйден – 0:2

Голы: Назон, 8, Ито, 62

РФК Льеж – Андерлехт – 0:2

Голы: Мукаиру, 29, Ашимеру, 67

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Любительский Локерен-Темсе пропустил от середняка Лиги Жупиле уже в начале матча – отличился бомбардир сборной Гаити Дюкенс Назон. Следующего гола пришлось ждать почти 60 минут. Японский форвард Тацуя Ито удвоил преимущество гостей и освободил место на поле для украинского нападающего Александра Филиппова. Наш легионер сыграл 16 минут и помог своей команде удержать преимущество и довести матч до логической победы. В следующем раунде соперником Сент-Трюйдена станет Генк.

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В другом матче Андерлехт не без проблем одолел нижелиговий РФК Льеж. Открыть счет удалось лишь в середине первого тайма – выдохнуть с облегчением болельщикам "пурпурно-белых" позволил нигерийский полузащитник Поль Мукаиру. После перерыва Маджид Ашимеру закрепил успех гостей, выведя их в 1/8 финала, где команда Венсана Компани встретится с клубом Сент-Жиллуаз.

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