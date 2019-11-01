Михайличенко и еще три наставника претендуют на звание лучшего тренера октября в УПЛ

Стартовало голосование за звание лучшего тренера октября в украинской Премьер-лиге.

О старте голосования за лучшего тренера месяца сообщает официальный сайт УПЛ. Номинанты представляют 4 клуба.

По два игрока Динамо и Шахтера претендуют на звание лучшего футболиста октября в УПЛ

На награду претендуют победители номинации "Лучший тренер тура": 10 тур – Владимир Шаран (Александрия), 11 тур – Виктор Скрипник (Заря), 12 тур – Александр Рябоконь (Десна), а также наставник Динамо Алексей Михайличенко, чья команда в октябре демонстрировала высокие спортивные результаты.

Сейчас все желающие могут отдать свой голос за тренера, которого они считают лучшим в октябре, на сайте УПЛ.

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