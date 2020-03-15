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Михайличенко: Десне удалось достичь желаемого результата, Динамо очень помогло им в этом

20:30 236 Читати українською
Михайличенко: Десне удалось достичь желаемого результата, Динамо очень помогло им в этом
Алексей Михайличенко / фото: ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ против Десны (1:1).

69’ Назарий Русин
 
Александр Филиппов 81’
69’ Назарий Русин
81’ Александр Филиппов

"Не удалось избежать ошибок, которые помешали добыть тот результат, который мы заслуживали. Нечего комментировать, потому что команды играют против нас очень низко в обороне. Забивать довольно трудно, но все равно забили. Подарили сопернику мяч, нам такие не дарят.

Динамо – Десна – 1:1 – видео голов и обзор матча

Очень жаль, все расстроены. Эта эпидемия... Играем дома без зрителей и поддержки. На такой футбол очень трудно настраивать команду. Обе команды хотели достичь желаемого результата. Десне удалось, мы ей очень в этом помогли.

Арбитр добавил лишь 3 минуты, хотя потратил много времени на просмотр повтора? Смысл с ними разговаривать? Его нет. У них свои взгляды на футбол и судейство", – поделился Михайличенко в комментарии YouTube-канала Динамо.

Напомним, Динамо и Десна не смогли выявить сильнейшего (1:1) в матче 23-го тура УПЛ.

Динамо сыграло вничью с Десной и не смогло вернуться в зону Лиги чемпионов

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Динамо сыграло вничью с Десной и не смогло вернуться в зону Лиги чемпионов
18:56
1304
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Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Динамо Киев - Десна Динамо Киев Динамо Киев Арбитры Десна Десна
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