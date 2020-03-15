Михайличенко: Десне удалось достичь желаемого результата, Динамо очень помогло им в этом

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ против Десны (1:1).

"Не удалось избежать ошибок, которые помешали добыть тот результат, который мы заслуживали. Нечего комментировать, потому что команды играют против нас очень низко в обороне. Забивать довольно трудно, но все равно забили. Подарили сопернику мяч, нам такие не дарят.

Динамо – Десна – 1:1 – видео голов и обзор матча

Очень жаль, все расстроены. Эта эпидемия... Играем дома без зрителей и поддержки. На такой футбол очень трудно настраивать команду. Обе команды хотели достичь желаемого результата. Десне удалось, мы ей очень в этом помогли.

Арбитр добавил лишь 3 минуты, хотя потратил много времени на просмотр повтора? Смысл с ними разговаривать? Его нет. У них свои взгляды на футбол и судейство", – поделился Михайличенко в комментарии YouTube-канала Динамо.

Напомним, Динамо и Десна не смогли выявить сильнейшего (1:1) в матче 23-го тура УПЛ.

Динамо сыграло вничью с Десной и не смогло вернуться в зону Лиги чемпионов