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Михайличенко голом-шедевром дебютировал за Андерлехт

20:11 - Читати українською
Михайличенко голом-шедевром дебютировал за Андерлехт
Богдан Михайличенко / Фото из открытых источников

Украинский защитник Богдан Михайличенко в первом матче за бельгийский клуб отметился голом.

Украинец уже в дебютном для себя поединке в Бельгии забил просто роскошный мяч в конце первого тайма матча против Сент-Трюйдена.

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Михайличенко протащил мяч с центра поля, легко обошел защитников и положил мяч четко в нижний дальний угол – у вратаря не оставалось шансов.

К слову, после первого тайма счет 1:0 в пользу Андерлехта. Напомним, недавно украинский защитник перешел в бельгийской команды з луганской Зари.

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