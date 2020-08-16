Михайличенко голом-шедевром дебютировал за Андерлехт

Украинский защитник Богдан Михайличенко в первом матче за бельгийский клуб отметился голом.

Украинец уже в дебютном для себя поединке в Бельгии забил просто роскошный мяч в конце первого тайма матча против Сент-Трюйдена.

Соболь результативно приобщился к сокрушительной победе Брюгге, а ужасный ливень едва не сорвал матч еще одного украинца

Михайличенко протащил мяч с центра поля, легко обошел защитников и положил мяч четко в нижний дальний угол – у вратаря не оставалось шансов.

К слову, после первого тайма счет 1:0 в пользу Андерлехта. Напомним, недавно украинский защитник перешел в бельгийской команды з луганской Зари.

Єврокубкові коронавірусні пригоди Шахтаря: підготовка до Інтера стартувала – відкрите тренування і тест на COVID-19