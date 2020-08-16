Михайличенко голом-шедевром дебютировал за Андерлехт

Украинец уже в дебютном для себя поединке в Бельгии забил просто роскошный мяч в конце первого тайма матча против Сент-Трюйдена.
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Михайличенко протащил мяч с центра поля, легко обошел защитников и положил мяч четко в нижний дальний угол – у вратаря не оставалось шансов.
К слову, после первого тайма счет 1:0 в пользу Андерлехта. Напомним, недавно украинский защитник перешел в бельгийской команды з луганской Зари.
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