Михайличенко ассистом поспособствовал выходу Андерлехта в четвертьфинал Кубка Бельгии – жертвой стал Сент-Жиллуаз
Украинский легионер Богдан Михайличенко помог своей команде пробиться в следующий раунд кубкового турнира. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Бельгия, Кубок, 1/8 финала
Сент-Жиллуаз – Андерлехт – 0:4
Голы: Нмеча, 18, 57, Мукаиру, 61, Диабі, 71 (пен.), 81
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Перволиговый Сент-Жиллуаз, пропустив в середине тайма от Лукаса Нмечи, теплил надежду на положительный результат к концу первой сорокапятиминутки. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе именитого соперника, однако, после отдыха все стало на свои места.
Сначала все тот же Нмеча оформил дубль, а затем Поль Мукаира после передачи Богдана Михайличенко, который вышел на поле с первых минут, забил третий гол. В довершение Абдулай Диаби сначала с пенальти довел счет до неприличного, а под конец встречи с игры завершил разгром соперника.
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