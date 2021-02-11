Бельгия, Кубок, 1/8 финала

Сент-Жиллуаз – Андерлехт – 0:4

Голы: Нмеча, 18, 57, Мукаиру, 61, Диабі, 71 (пен.), 81

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Перволиговый Сент-Жиллуаз, пропустив в середине тайма от Лукаса Нмечи, теплил надежду на положительный результат к концу первой сорокапятиминутки. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе именитого соперника, однако, после отдыха все стало на свои места.

Сначала все тот же Нмеча оформил дубль, а затем Поль Мукаира после передачи Богдана Михайличенко, который вышел на поле с первых минут, забил третий гол. В довершение Абдулай Диаби сначала с пенальти довел счет до неприличного, а под конец встречи с игры завершил разгром соперника.

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