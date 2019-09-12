Михайличенко – военным морякам: Когда узнал, что должен встретиться с вами – обсуждал это весь вечер с семьей

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко поздравил военных моряков с возвращением из российского плена.

"Откровенно говоря, неизвестно, кто сейчас больше волнуется – вы или мы. Когда я вчера дома сказал своим родным, что увижусь с вами сегодня, весь вечер мы только об этом и говорили. Мы очень вам благодарны за ваше мужество, за ваш поступок, за вашу несокрушимость. Это очень важно для нас и крайне важно для всей страны.

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Мы очень рады, что вы вернулись, что вы отстояли свою честь. Я даже представить себе не могу, насколько вам было трудно. Даже те кадры, которые облетели весь мир, наводят ужас, не говоря уже о том, что вы пережили.

Вы просто молодцы, каждый раз доказывая и всему миру, и самим себе, что вы сильны, что ваша команда выдержала, и ни один из вас не "попросил замену". Это очень важно. Мы вам очень благодарны, и теперь ждем вас на стадионе, будем вас там очень рады видеть", – цитирует слова Михайличенко официальный сайт Динамо.

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