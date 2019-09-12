toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ

Михайличенко – военным морякам: Когда узнал, что должен встретиться с вами – обсуждал это весь вечер с семьей

16:06 64 Читати українською
Михайличенко – военным морякам: Когда узнал, что должен встретиться с вами – обсуждал это весь вечер с семьей
Алексей Михайличенко / фото: ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко поздравил военных моряков с возвращением из российского плена.

"Откровенно говоря, неизвестно, кто сейчас больше волнуется – вы или мы. Когда я вчера дома сказал своим родным, что увижусь с вами сегодня, весь вечер мы только об этом и говорили. Мы очень вам благодарны за ваше мужество, за ваш поступок, за вашу несокрушимость. Это очень важно для нас и крайне важно для всей страны.

"Сегодня мы встретили настоящих героев Украины", – игроки Динамо о встрече с военными моряками

Мы очень рады, что вы вернулись, что вы отстояли свою честь. Я даже представить себе не могу, насколько вам было трудно. Даже те кадры, которые облетели весь мир, наводят ужас, не говоря уже о том, что вы пережили.

Вы просто молодцы, каждый раз доказывая и всему миру, и самим себе, что вы сильны, что ваша команда выдержала, и ни один из вас не "попросил замену". Это очень важно. Мы вам очень благодарны, и теперь ждем вас на стадионе, будем вас там очень рады видеть", – цитирует слова Михайличенко официальный сайт Динамо.

Динамо одержало первую победу при Михайличенко – Соль снимает чары, Де Пена и Гармаш феерят, несколько камбэков

blog_ava
Силас трогательно попрощался с Зарей
08:26
380
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
2
час
:
15
мин
Лилль
20:00
Анже
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук