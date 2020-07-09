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Михайличенко – о выигрыше Кубка Украины: Сказал, что у нас уже есть Лига Европы – если достаточно, давайте праздновать

01:25 - Читати українською
Михайличенко – о выигрыше Кубка Украины: Сказал, что у нас уже есть Лига Европы – если достаточно, давайте праздновать
Алексей Михайличенко / ФК Динамо

Наставник Динамо поделился эмоциями от победы над Ворсклой в финале Кубка Украины 2019/20.

28’ Беньямин Вербич
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямин Вербич

"На самом деле вышла кубковая игра. Совсем другие нервы и эмоции. Обе команды прошли тяжелый путь. Кубковая психология очень непредсказуема. Хочу поблагодарить Ворсклу за игру и характер.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – видео голов и обзор драматичного финала Кубка Украины

Было непросто, но мы добились результата, который устраивает нас. Это важно для нашей команды и наших молодых футболистов. Важно, чтобы они почувствовали эту атмосферу. На моей памяти уже был Суперкубок с Шахтером, когда было еще больше пенальти. Но там больше ошибались. Это нервы и мастерство. Считается, что это лотерея, но мы могли заканчивать игру в основное время. Кубковое напряжение не дало нам этого сделать.

Полтавчане грамотно построили свою игру и имели предпосылки для голевых моментов. Трудно давать оценку по горячим следам. Важно, что мы победили. После матча сказал ребятам, что у нас уже есть Лига Европы. Если нам достаточно, давайте праздновать. Если нет – давайте готовиться к следующей игре. Все сказали: "Нет". Важно, что есть стремление. Тогда и будет результат. Любая неудачная серия прерывается, и сегодня она прервалась", – рассказал Михайличенко в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, Динамо обыграло Ворсклу в серии пенальти со счетом 8:7. Решающий удар исполнил Артем Шабанов.

Динамо выиграло Кубок Украины после исторической серии пенальти против Ворсклы – команды провели по девять ударов

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Динамо – Ворскла: когда и где смотреть финал Кубка Украины 2020
8 июля
26371
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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Алексей Михайличенко Динамо Киев - Ворскла Кубок Украины
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