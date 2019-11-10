Михайличенко – о расистском скандале в матче Шахтер – Динамо: Я вообще не понял, в чем дело

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко признался, что не сразу понял причины остановки матча 14 тура УПЛ против Шахтера (0:1).

"Проявления расизма? Нет, я вообще не понял, в чем дело. Честно говоря, когда я абстрагируюсь во время матча, то все остальное даже не слышу.

Шахтер – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча

Не могу ничего комментировать. Могли ли игру остановить и не продолжить? Честно говоря, даже не думалось и не верилось", – рассказал Михайличенко в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, матч останавливали на 70-й минуте из-за расистских выкриков фанатов в адрес капитана Шахтера Тайсона. Бразилец ответил неприличным жестом и был удален с поля, но команды вернулись на поле и смогли завершить игру.

Шахтер обыграл Динамо в скандальном матче УПЛ с удалением и травмами – команда Михайличенко опустилась на 4-е место