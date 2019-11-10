toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЮВЕНТУС - МИЛАН

Михайличенко – о расистском скандале в матче Шахтер – Динамо: Я вообще не понял, в чем дело

20:50 193 Читати українською
Михайличенко – о расистском скандале в матче Шахтер – Динамо: Я вообще не понял, в чем дело
Алексей Михайличенко / Сайт Шахтера

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко признался, что не сразу понял причины остановки матча 14 тура УПЛ против Шахтера (0:1).

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

"Проявления расизма? Нет, я вообще не понял, в чем дело. Честно говоря, когда я абстрагируюсь во время матча, то все остальное даже не слышу.

Шахтер – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча

Не могу ничего комментировать. Могли ли игру остановить и не продолжить? Честно говоря, даже не думалось и не верилось", – рассказал Михайличенко в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, матч останавливали на 70-й минуте из-за расистских выкриков фанатов в адрес капитана Шахтера Тайсона. Бразилец ответил неприличным жестом и был удален с поля, но команды вернулись на поле и смогли завершить игру.

Шахтер обыграл Динамо в скандальном матче УПЛ с удалением и травмами – команда Михайличенко опустилась на 4-е место

blog_ava
Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ
16:55
17215
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Расизм в футболе Шахтер - Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
34
мин
Ювентус
21:45
Милан
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук