Михайличенко – о победе над СК Днепр-1: Выполнили все, что запланировали

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился впечатлениями от победы над СК Днепр-1 (2:0) в девятом туре УПЛ.

"Мы с волнением ожидали этого матча. Не только из-за насыщенного графика, но и потому, что мы до сих пор не выигрывали дома. Очень хотелось не разочаровать тех зрителей, которые пришли на стадион. Спасибо им за поддержку.

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По моему мнению, игра удалась. Несмотря на нерв, который пронизывал весь матч, мы постоянно создавали моменты. К сожалению, реализация была не на том уровне, чтобы с легкостью выиграть этот поединок.

Я рад, что мы меняем состав практически в каждом матче, а команда выглядит целостно, выполняет задачи и самое главное – получает результат.

Почему сыграли в два форварда? Несколько причин. Мы использовали почти всех, кто не играл в Мариуполе. После тяжелого выезда поставили себе за цель дать шанс всем. Чем больше игроков в тонусе – тем выше конкуренция. Мы специально готовили на этот матч двух форвардов и Гармаша. Шепелев также должен был выйти на поле, но накануне получил микротравму.

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Не все было прекрасно в игре Беседина, но сегодня Артем выполнил огромный объем работы. Опускался для обороны, помогал в розыгрыше мяча. У него есть на это силы и возможности, поэтому я им доволен.

Конечно, игра была неидеальна, мы допускали мелкие ошибки. Я не хочу анализировать по горячим следам, ведь могу сейчас ошибиться в своих впечатлениях. Пересмотрим все без эмоций и сделаем выводы.

Впрочем, я доволен тем, как мы разнообразно атаковали, создали достаточно моментов и надежно сыграли в обороне. В общем выполнили все, что запланировали", – отметил Михайличенко.

Напомним, что Динамо одолело СК Днепр-1 благодаря голам Беньямина Вербича и Виктора Цыганкова с пенальти. Победа позволила "бело-синим" подняться на третье место в УПЛ.

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