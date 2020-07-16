toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ПЕРВАЯ ЛИГА ДЕСНА - АЛЕКСАНДРИЯ

Михайличенко – о победе Динамо над Зарей: Сейчас я не готов говорить о Лиге чемпионов

21:59 - Читати українською
Михайличенко – о победе Динамо над Зарей: Сейчас я не готов говорить о Лиге чемпионов
Алексей Михайличенко / фото: Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился эмоциями после матча 31-го тура УПЛ против Зари (3:1).

13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков
 
Артём Громов 3’
3’ Артём Громов
13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков

"Разбирать и комментировать матч по горячим следам слишком трудно. Игра вышла незаурядной, с интригой, нервами, борьбой, массой голевых моментов, ошибками, прекрасной игрой вратарей. Здесь очень принципиально, что, пропустив нелепый мяч в самом начале игры, таки играли в свою игру, что запланировали. И, конечно, очень важно, что добились приемлемого для нас результата.

Динамо – Заря – 3:1 – видео голов и обзор матча

Безусловно, к этой игре с первых минут готовился Русин. В Александрии Вербич вышел на уколах. И плотный график, в котором мы играем... Поэтому физические кондиции оставляют желать лучшего. То, что продемонстрировала сегодня вся команда, – достойно уважения.

Есть шанс побороться за Лигу чемпионов. Все будет зависеть от последнего матча с Колосом. Я сторонник того, что, как бы вы не фантазировали, кто будет играть в Лиге чемпионов, у нас важная игра с Колосом. После нее мы сядем и будем все обсуждать. После того, как мы займем какое-то место по окончании чемпионата. Сейчас я не готов говорить о Лиге чемпионов", – цитирует Михайличенко Динамомания.

Динамо уверенно победило Зарю за тайм – киевляне поднялись на вторую позицию в УПЛ

blog_ava
Тренер Прикарпатья подслушал скандальный разговор судей в перерыве матча с Ингульцом
08:24
9729
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Заря Алексей Алексей Михайличенко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
22
час
:
16
мин
Вест Хэм
22:00
Уотфорд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук