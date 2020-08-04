Михайличенко – о первых днях в Андерлехте: На футболке предлагали написать имя, но я настоял на фамилии

"Еще не привык к мысли, что я – игрок Андерлехта. Еще не работал с командой, тренируюсь индивидуально. Надеюсь, что с завтрашнего дня начну работать с командой, и придет понимание, что я – игрок Андерлехта.
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Меня спрашивали: какая была кличка, я сказал – Миха. Решили так и называть, потому что им тяжело говорить – Михайличенко. На футболке предлагали написать имя, но я настоял на фамилии.
Тренер видит меня на позиции левого защитника. Надо выучить много функций на этой позиции. Завтра, надеюсь, начну работать и буду учить их тактику. Побыстрее нужно адаптироваться и начинать играть", – сказал Михайличенко в эфире программы #залишайсязФутболом.
Напомним, экс-хавбек Зари недавно стал игроком Андерлехта и заключил контракт на 4 года. Бельгийский клуб заплатил за украинца 1,5 млн евро.
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