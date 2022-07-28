"Эмоции очень положительные. Очень рад вернуться в УПЛ в столь тяжелое время для нашей страны и в такой большой клуб.

Шахтер официально объявил о подписании Михайличенко

Об интересе со стороны Шахтера сначала мне сообщил мой агент. Потом мне позвонил Дарио Срна. Я сразу согласился, потому что это большой клуб. Других факторов мне не требовалось. Это Лига чемпионов, что является для меня большим вызовом. Потому я здесь.

Мог ли я, воспитанник Динамо, представить, что буду играть за Шахтер? Даже не знаю, как ответить. Я не думал об этом. Это жизнь, так сложилось. Я знал всех игроков Шахтера по сборной, потому не было никаких проблем. Меня хорошо встретили. Уже провели первую тренировку. Все хорошо.

Пока не знаю, под каким номером буду играть. Какой будет свободен – тот и возьму. Пожеланий нет. Цель – закрепиться в стартовом составе и помочь клубу. Буду отдаваться на все 100%. Могу пообещать", – цитирует Михайличенко официальный сайт "горняков".

Напомним, Богдан присоединился к Шахтеру на правах годовой аренды из бельгийского Андерлехта. По завершении сезона "оранжево-черные" будут иметь право выкупить контракт 25-летнего украинца.

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