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Михайличенко – о ничьей с Легией: Хочу подчеркнуть, что специально Динамо к этому матчу не готовилось

19:56 93 Читати українською
Михайличенко – о ничьей с Легией: Хочу подчеркнуть, что специально Динамо к этому матчу не готовилось
Алексей Михайличенко / фото: Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал первый контрольный матч его команды на сборе в Турции против варшавской Легии (1:1).

Товарищеские матчи
Динамо Киев
1
1 : 1
1
Легия
16:00 19:01:2020
завершено
 

"Это была нормальная контрольная игра для сбора. Это наш первый спарринг после нескольких дней работы с мячом на фоне нагрузок. Хочу подчеркнуть, что специально мы к нему не готовились. В целом, получился очень хороший спарринг. Была довольно интересная игра, мы попробовали новые связи и новые схемы, и в результате увидели то, что хотели получить от этой игры.

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Завтра снова будет матч, и снова ребята сыграют по 45 минут. Это нормально для подготовительного периода. Повторюсь, это всего лишь первая игра на сборе, и она носит статус контрольной, здесь одинаково важны и результат, и подготовка, а также наигрывание новых связей, взаимодействий и тактических построений.

Конечно же, я очень рад, что Цитаишвили удалось забить. А вообще все ребята очень старались. Конечно, не обошлось без ошибок, но это вполне естественно, ведь, повторюсь, мы всего несколько дней работали с мячом перед первым контрольным матчем", – сказал Михайличенко в комментарии пресс-службе Динамо.

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Товарищеские матчи Зимние сборы Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Динамо Киев - Легия
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