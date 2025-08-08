"Мы провели очень хорошую игру, разобрали очень хорошего соперника. Хочу сказать большое "спасибо" тренерскому штабу, который нам подсказал, как правильно играть. Да, конечно, выигрывали 3-0 и уже думали играть по игре. Немножко было нервно в конце игры.

Мы знали, что это силовая команда, что будет очень много борьбы. Конечно, что мы не могли выигрывать все верховые передачи. Из-за этого, когда мы проигрывали, они подбирали мяч, и тогда были какие-то моменты. У нас еще одна игра и мы сейчас будем готовиться к Пакшу очень серьезно, поэтому до Фиорентины еще очень много времени. Да, конечно, это сильнейшая была команда и очень тяжело играть, но это мечта играть с такой командой. В такой атмосфере в Италии будут играть. Я не думаю, что кто-то из футболистов играл против такой команды.

Удаление? Это была моя ошибка, я подумал, что я достану до мяча, но задел и там была красная карточка", – цитирует Михайличенко UA-Football.

Напомним, что Полесье уверенно победило венгерский Пакш (3:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций. Ответный матч состоится уже через неделю, 14 августа.

