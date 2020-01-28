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Михайличенко – Милевскому: Я не учу тебя, а переживаю за тебя

10:18 359 Читати українською
Михайличенко – Милевскому: Я не учу тебя, а переживаю за тебя
Алексей Михайличенко и Артем Милевский / Youtube-канал Миля

Форвард Динамо Брест Артем Милевский пообщался с наставником киевского Динамо Алексеем Михайличенко после вчерашнего товарищеского матча.

 

После окончания контрольного матча экс-футболист "бело-синих" Артем Милевский подошел к наставнику киевлян Алексею Михайличенко со скрытым микрофоном и записал диалог между ними, который был опубликован на канале Милевского в Youtube.

Милевский назвал главный фактор, благодаря которому Динамо обыграло его команду

Милевский: Александрович, удачи вам в Кубке Украины!

Михайличенко: Ты, как обиженный на меня такой прошел перед игрой. Просто настраивался?

Милевский: Да нет, почему? Все нормально.

Михайличенко: В отличие от тебя, я не пишу. Как помнишь, ты написал: "Нет, чтобы Александрович спросил, как дела. А он меня учит". А я первый спросил, как у тебя дела. И не учу я тебя, а переживаю за тебя.

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