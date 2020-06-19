Михайленко выделил главное отличие Ворсклы от команд второй шестерки УПЛ

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от поединка 27-го тура против полтавской Ворсклы.

"Думаю, что мы правильно сделали, сыграв товарищеский матч (против Ингульца – прим.). Не выпали таким образом из недельного цикла, плюс играли против команды очень хорошего уровня. Дали сыграть ребятам, чтобы были в тонусе. Важно, что мы играли, а не отдыхали.

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Ворскла отличается от тех команд, с которыми мы играли во второй шестерке – Олимпика, Мариуполя, Львова. Ворскла играет по-другому, это агрессивная, хорошо физически готовая команда, которая любит бороться. Мы должны быть готовы к тому, что команда хорошо борется", – сказал Михайленко в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, уже сегодня, в 19:00, СК Днепр-1 на выезде попытается взять три очка в матче с Ворсклой. После 26 туров УПЛ подопечные Михайленко занимают седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 34 очка, Ворскла – десятая.

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