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Михайленко выделил четверку украинских футболистов, способных заиграть в Европе – есть неожиданные кандидаты

07:30 199 Читати українською
Михайленко выделил четверку украинских футболистов, способных заиграть в Европе – есть неожиданные кандидаты
Дмитрий Михайленко / Фото из открытых источников

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился мыслями относительно украинской молодежи, которая готова зарекомендовать себя в топ-чемпионатах.

"Продолжение карьеры в европейском клубе, мне кажется, есть у ребят из Зари – Владислава Кочергина и Евгения Чеберко. Они проводят великолепный сезон.

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Что касается наших ребят, то отмечу чемпионов мира – Сергея Булецу и Владислава Супрягу. Они имеют все возможности для того, чтобы заиграть в европейском чемпионате", – сказал Михайленко в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, СК Днепр-1 лидирует во второй шестерке, набрав 28 очков и на три пункта опережает Мариуполь. Подопечные Михайленко планируют побороться за еврокубки – победитель и вице-чемпион нижней шестерки получат возможность пробиться в Лигу Европы через плей-офф.

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Сергей Булеца Сергей Булеца Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко Владислав Кочергин Владислав Кочергин Евгений Чеберко Евгений Чеберко Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1 Заря Заря
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