Михайленко выделил четверку украинских футболистов, способных заиграть в Европе – есть неожиданные кандидаты

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился мыслями относительно украинской молодежи, которая готова зарекомендовать себя в топ-чемпионатах.

"Продолжение карьеры в европейском клубе, мне кажется, есть у ребят из Зари – Владислава Кочергина и Евгения Чеберко. Они проводят великолепный сезон.

Михайленко вспомнил, за что получал самые большие штрафы

Что касается наших ребят, то отмечу чемпионов мира – Сергея Булецу и Владислава Супрягу. Они имеют все возможности для того, чтобы заиграть в европейском чемпионате", – сказал Михайленко в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, СК Днепр-1 лидирует во второй шестерке, набрав 28 очков и на три пункта опережает Мариуполь. Подопечные Михайленко планируют побороться за еврокубки – победитель и вице-чемпион нижней шестерки получат возможность пробиться в Лигу Европы через плей-офф.

Follow me! Соцмережі клубів УПЛ: хто – абсолютний №1, а хто – аутсайдер?