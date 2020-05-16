Михайленко вспомнил, за что получал самые большие штрафы

Главный тренер СК Днепр-1 признался, что и ему в свое время приходилось выкладывать немалые суммы за проступки на футбольном поле.

"Всем футболистам хотя бы раз в карьере приходилось за различные нарушения платить штраф. Мне как-то за неправильную парковку пришлось выложить 500 гривен. А на поле я был самым корректным игроком, ни одной красной карточки.

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Хотя вспомнил. То ли в первом, то ли во втором чемпионате Украины играли во Львове, и арбитр Константин Панчик из Симферополя показал мне красный свет. Пожалуй, я поймал звездную болезнь, было мне 20 лет, поэтому так и получилось. Николай Павлов оштрафовал на приличную сумму, и это было уроком на всю жизнь. С этого времени ни разу не "попадал" на штрафы", – сказал Михайленко в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, Михайленко начал профессиональную карьеру футболиста в кировоградской Зирке в 1990 году. Транзитом через Днепр оказался в Динамо, с которым стал семикратным чемпионом Украины. Впоследствии был вояж в Израиль (Хапоэль и Бейтар), возвращение в Днепр, запорожский Металлург и завершении карьеры в кипрском АПОПе. В 2009 году возглавил молодежку Днепра. После отставки Маркевича стал и. о. наставника днепровской команды, а в 2017 году возглавил СК Днепр-1.

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