Михайленко: VAR – это лотерея

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился эмоциями после победного матча 20-го тура УПЛ против Динамо (3:1).

"Футбол был, наверное, очень эмоциональным. Игра могла сложиться по-разному, но вмешался и VAR, и удаление, и выход Супряги на замену. Наверное, игра больше понравилась болельщикам, чем тренерам. Потому что пока VAR работает, арбитр смотрит в монитор, бушуют разные мнения. Это как лотерея. Разумеется, у нас эмоции положительные, в отличие от динамовцев. Во втором тайме, мне кажется, мы заслужили победу.

Хет-трик Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Динамо – 3:1

Почему не сыграл Когут, который был в протоколе? Он перед игрой на разминке почувствовал боль в ноге. Трудно сейчас сказать, насколько серьезное повреждение. Наверное, это – судьба. Вышел Вакулко, и на нем Динамо заработало красную карточку.

Какие наставления были в перерыве? Нам надо было не давать возможности спокойно контролировать мяч Шабанову и Попову. Для этого мы выдвинули Вакулко несколько вперед, заставили Динамо играть длинными передачами. Нам надо было ускорить игру, не позволяя им контролировать мяч. Другое дело, что очень долго не получалось дойти до штрафной, даже к зонам подач. Но, наверное, игроки Динамо устали перестраиваться, потому что первый гол возник после того, как раскрыли оборону короткими передачами. Вакулко хорошо открылся и прострелил на Супрягу. Считаю, главную роль сыграла усталость – очень трудно вдесятером перестраиваться. Мы большую часть второго тайма провели на чужой половине поля.

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Нет команд, которые легко одерживают победы. И построение команды – это также очень трудный процесс, особенно когда в межсезонье приходит большая группа игроков. Нам нужно время, чтобы сыграться и узнать возможности всех футболистов. Мы много работаем и стараемся быть лучшими.

Знаю, что у нас сейчас 22 очка. Мы работаем над улучшением игры. Будет возможность попасть в шестерку, будет хорошо. Понимаю, что для этого необходимо хорошо сыграть в Харькове. И наверное, надо будет добыть 4 или даже 6 очков. Мы работаем над улучшением игры. Будет игра – будет и результат. По-другому будет трудно набирать очки", – цитирует Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, в матче 20-го тура чемпионата Украины СК Днепр-1 на своем поле одолел Динамо со счетом 1:3. Как следствие, киевляне с 39 очками занимают вторую строчку турнирной таблицы, СК Днепр-1 с 22 пунктами – восьмой.

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