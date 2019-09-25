Михайленко сравнил Агробизнес с прошлогодним СК Днепр-1 перед очным противостоянием в Кубке Украины

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от матча третьего предварительного этапа Кубка Украины-2019/2020 против Агробизнеса.

"Сейчас Агробизнес показывает содержательный футбол в Первой лиге. Они лидеры, много владеют мячом, это важные показатели, которым стоит уделять внимание.

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Они играют на высоком уровне, его можно сравнить с нашим в Первой лиге в прошлом сезоне. Очень интересно сыграть с лидером", – сказал Михайленко в комментарии ФутболNEWS. После восьми туров СК Днепр-1 занимает шестую строчку УПЛ, у Агробизнеса – лидерство Первой лиги после 10 сыгранных поединков.

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К слову, матч между днепрянами и командой из Волочиска состоится 25 сентября в 15:00 по киевскому времени.