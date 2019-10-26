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Михайленко: СК Днепр-1 очень слаб для УПЛ

26 октября 23:32 54 Читати українською
Михайленко: СК Днепр-1 очень слаб для УПЛ
Дмитрий Михайленко / фото СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал поражение (2:3) в матче 12-го тура против Олимпика.

11’ Максим Тейшейра
69’ Андрей Кравчук
81’ Роман Вантух
 
Игорь Когут 4’
Александр Сафронов 68’
Александр Назаренко 70’
4’ Игорь Когут
11’ Максим Тейшейра
68’ Александр Сафронов
69’ Андрей Кравчук
70’ Александр Назаренко
81’ Роман Вантух

"Мы настраивались на другой результат, и игра началась для нас вполне нормально, но правда сейчас такова – мы действительно очень слабы для УПЛ. Нам надо добавлять и здесь выход только один – больше работать, особенно молодежи, ведь матчи показывают, что уровень Премьер-лиги очень тяжелый.

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Удаление Сафронова – это проблема Сафронова, конечно. Мне кажется, он и при первой желтой карточке слишком агрессивно действовал, мне трудно объяснить его решение. Скорее всего, он не видел игрока, который выбегал у него из-за спины, поэтому такой жесткий фол был. Потому, там красная карточка абсолютно заслуженная", – цитирует Михайленка официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, СК Днепр-1 в меньшинстве минимально уступил Олимпику (2:3).

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Теги
Олимпик Олимпик СК Днепр-1 СК Днепр-1 Олимпик - СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко
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