Михайленко: СК Днепр-1 очень слаб для УПЛ

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал поражение (2:3) в матче 12-го тура против Олимпика.

"Мы настраивались на другой результат, и игра началась для нас вполне нормально, но правда сейчас такова – мы действительно очень слабы для УПЛ. Нам надо добавлять и здесь выход только один – больше работать, особенно молодежи, ведь матчи показывают, что уровень Премьер-лиги очень тяжелый.

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Удаление Сафронова – это проблема Сафронова, конечно. Мне кажется, он и при первой желтой карточке слишком агрессивно действовал, мне трудно объяснить его решение. Скорее всего, он не видел игрока, который выбегал у него из-за спины, поэтому такой жесткий фол был. Потому, там красная карточка абсолютно заслуженная", – цитирует Михайленка официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, СК Днепр-1 в меньшинстве минимально уступил Олимпику (2:3).

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