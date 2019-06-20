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Михайленко: СК Днепр-1 финансово уступает многим клубам УПЛ

20 июня 22:32 120 Читати українською
Михайленко: СК Днепр-1 финансово уступает многим клубам УПЛ
Дмитрий Михайленко / fcdnipro.ua

Главный тренер новичка СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился планами на сезон и рассказал о комплектации команды.

"На данный момент главная задача для команды – сохранить прописку в Премьер-лиге. Это будет непросто. Мы прошли за два года серьезный путь, но два года назад это была новая команда, затем через год была серьезная ротация состава.

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Теперь мы снова пытаемся внедрить большое количество новых игроков. Это будет год знакомства с УПЛ, нам нужно почувствовать ритм и сохранить место. Тем более, в условиях, когда так трудно идет комплектация. Многим командам мы уступаем даже финансово, так что здесь есть сложности.

Из трансферов сейчас есть только предварительная договоренность насчет игроков Динамо Владислава Супряги и Сергея Булецы. Переговоры продолжаются, ждем официального объявления.

Есть и другие договоренности, но о них пока говорить рано. Есть несколько футболистов на просмотре, но в плане трансферов пока болельщиков ничем порадовать", – рассказал Михайленко в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

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