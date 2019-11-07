Михайленко рассказал, что нужно сделать СК Днепр-1 для прерывания серии поражений

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко рассказал, что прежде всего надо исправить его команде, чтобы прервать серию неудачных результатов.

"Конечно, все переживают. Для нас это острый вопрос и, в целом, неприятная ситуация. Стараемся все это исправить, и я убежден, что все это произойдет, и мы начнем набирать очки. Надо делать все, чтобы не допускать столько моментов у наших ворот.

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Какой именно план у нас на ближайшую игру? На этот вопрос я не дам ответа, но наша главная задача будет сыграть в защите на ноль. Разумеется, если мы много пропускаем, то нам нужна и уверенность в собственных силах, и сама качественная игра", – цитирует Михайленко официальный сайт клуба.

Напомним, проигрышная серия СК Днепр-1 насчитывает уже 6 матчей во всех турнирах. Команда Дмитрия Михайленко после 13 туров УПЛ занимает 9 место в турнирной таблице. Свой следующий матч СК Днепр-1 сыграет в субботу, 9 ноября, против Десны.

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